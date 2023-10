Roma, il VI Municipio in campo per la prevenzione del tumore al seno

Quest’anno il municipio VI di Roma è sceso in campo a favore della prevenzione del tumore al seno grazie all’assessore Amato, all’assessore Raiola e al presidente Nicola Franco che hanno sposato l’iniziativa del consigliere Maria Leccese. Sarà una 'sei giorni' spalmata in tutto il mese di ottobre divisa in tornei di padel, pallavolo e calcio tutti al femminile . È un evento benefico per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Filo Teso del professor Vergine, le cui socie fondatrici sono donne operate al seno.

Gli eventi e il programma

Gli eventi, verranno ospitati al Selecto Padel, Polisportiva Borghesiana e Roma Res VIII. Si inizia sabato 7 con torneo di padel per principianti e domenica 8 ottobre con il livello intermedio avanzato. In loco verrà effettuata visita senologica gratuita e grazie alla dottoressa Maria Antonietta Di Roberto, responsabile della Casa della Salute in via della tenuta di Torrenova, ci sarà l’unità dell’UOSD promozione della salute a disposizione di tutte le donne (giocatrici e non) per prenotare tramite portale un appuntamento per la mammografia.

Le dichiarazioni del consigliere Maria Leccese

"È un evento che ho voluto fortemente - ha dichiarato Maria Leccese, consigliere del VI Municipio -, lo screening è importantissimo, migliora la diagnosi e riduce la mortalità. I dati del 2022 confermano che, il tumore della mammella, è la neoplasia più frequente nelle donne. Le cittadine di questo municipio se lo meritano, non tutte hanno la possibilità e quindi, è giusto dare il nostro supporto. Vorrei che il mese della prevenzione non sia solo ottobre e non riguardi solo il tumore mammario, ci sto lavorando, bisogna prevenire sempre, tutto l’anno incrementando con screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero (pap-test, test HPV- HR) e screening per la prevenzione del tumore del colon retto".