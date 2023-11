Milano Urban Padel, quante emozioni alla Design Night!

Lunedì 30 Ottobre presso il prestigioso Milano Urban Padel di Via Cagliero 14b, si è svolto la “Design Padel Night Milano”, il Torneo di Padel dell’architettura italiana organizzato da Towant, agenzia dedicata all’organizzazione di iniziative informali e non convenzionali per le aziende del design e gli studi di architettura. A sfidarsi sui campi del MUP le squadre di 8 tra gli Studi più importanti della città meneghina: 967arch, AdmlCircle, Gla Genius Loci Architettura, Icona Architetti Associati, Il Prisma, Lombardini 22, PiuArch, Wip Architetti. Otto prestigiose aziende del design italiano hanno preso parte al torneo legandosi ognuna ad uno studio: così in campo sono scese anche Bencore, Dorn Bracht, Cardex, Lualdi, Ceramica Sant’Agostino, Florim Ceramiche, Bene Office, Wip for People.