Winter Cup 2023/2024, un arcobaleno di squadre per il padel Club Rende

Il torneo di Triathlon 3P

A fine mese si concluderà il progetto promosso dalla FITET “Tennistavolo per tutti e per tutte le età” e che ha visto coinvolti numerosi Over 65 che hanno seguito il corso con interesse e impegno. In programma per domenica 3 dicembre il primo Triathlon di racchette denominato “Triathlon 3P”. Le gare prevedono una prova di Padel, una di Pickleball e una di Ping Pong. In previsione della “Triathlon 3P, martedi 7 novembre gli atleti della scuola Padel hanno fatto una prima prova, cimentandosi con tutti e 3 gli sport di racchetta previsti dalla manifestazione. La manifestazione è aperta a tutti e nei prossimi giorni verrà pubblicato il regolamento e aperte le iscrizioni. Nel mese di dicembre sono previste altre importanti novità. Il motto di novembre è: “Padel Club Rende Arcobaleno e Multidisciplinarietà”.