Cremona Pala Padel, dai campi all'Academy: ecco il centro ideato da Cabrini e Prandelli

Il Cremona Pala Padel nasce da un'idea di due amici, Antonio Cabrini e Cesare Prandelli , sulla spinta del successo di questo incredibile sport, hanno l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del padel a Cremona, città a cui i 2 ex calciatori sono molto legati. L'obiettivo principale di questa iniziativa è valorizzare lo sport e l'attività fisica , considerandoli fondamentali per la comunità e ponendo particolare attenzione alla città di Cremona, ai suoi cittadini, alle aziende e alle sue eccellenze. Il nuovo padel club dispone di un ampio parcheggio, presenta un ambiente moderno e confortevole con 4 campi di ultima generazione , coperti e riscaldati, che permetteranno di giocare anche durante le stagioni più fredde e piovose. I campi sono dotati di spogliatoi dedicati, forniti di tutti i comfort per cambiarsi e prepararsi al meglio per la partita. Inoltre, per coloro che non dispongono di attrezzature proprie, il Centro mette a disposizione un servizio di noleggio racchette. Sarà anche possibile acquistare materiale tecnico di alta qualità nel corner di vendita presente all'interno del Centro. Qui potete trovare una vasta selezione di racchette, palline, accessori e abbigliamento per soddisfare ogni esigenza.

Cremona Pala Padel, non solo un luogo per giocare

Il Cremona Pala Padel non è un semplice luogo per giocare, ma un vero e proprio punto di formazione e crescita. Sono attivi corsi e lezioni dedicati a tutti i livelli, dai principianti ai giocatori più esperti, così da permettere a tutti di migliorare la propria tecnica e godersi ancora di più il gioco. Inoltre, sono organizzati eventi speciali pensati per coinvolgere la comunità e creare un'atmosfera di socializzazione, divertimento e competizione. L'Academy è costituita dai migliori istruttori e maestri ed è strutturata per favorire l'incontro tra professionalità e livelli di gioco dell'utente. L' Academy offre corsi collettivi, lezioni private o di gruppo ed organizza periodicamente clinic con i migliori interpreti del Padel a livello nazionale e internazionale. Il circolo organizza corsi di avviamento al padel e di allenamento specifici per bambini di tutte le età e contiamo sulla professionalità di tecnici preparati anche per il training di giocatori disabili. Il Cremona Pala Padel è un centro sportivo affiliato al network Padel4fun. Scegliere Padel4Fun significa assicurarsi un servizio personalizzato di qualità, sviluppato con esperienza e professionalità senza mai rinunciare all'essenza dello sport ovvero quello del divertimento, come recita il nostro payoff "Enjoy with Us!".