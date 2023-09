Cremona Pala Padel, presentato il centro di Cabrini e Prandelli

Sport e solidarietà. Un binomio eccezionale , reso ancora più straordinario da un evento curato ed organizzato in tre giorni 29, 30 settembre e 1 ottobre. È quello che riguarderà, l’inaugurazione ufficiale del Cremona Pala Padel , un centro con 4 campi di padel realizzato dai due campioni del calcio Antonio Cabrini e Cesare Prandelli . Il primo cremonese di nascita, il secondo di adozione, hanno infatti realizzato un centro destinato a diventare un punto di riferimento per il padel sul territorio, con un progetto articolato che coinvolgerà maestri di altissimo livello provenienti anche dall’estero, un’accademia per l’avviamento a questo sport dei più giovani e la creazione di diverse squadre che parteciperanno ai vari campionati, fino, nel tempo, a quello di serie A .

Ma veniamo all’evento che inizierà ufficialmente con la conferenza stampa di presentazione a seguire dalle 18:00 aperitivo presso pasticceria Duomo. Venerdì 29 settembre dalle 8:30 alle 22:00 presso il centro, si terrà il Free Padel Day, con i campi aperti a tutti previa prenotazione sul sito www.cremonapalapadel.com o sull’app dedicata circolo. Il programma prevede prove gratuite della durata di 15 minuti con maestri argentini e spagnoli e slot da 30 minuti per partite organizzate. Sabato 30 sarà invece la giornata clou dell’evento, con il torneo VIP maschile (12 coppie) e femminile (8 coppie) disputato da grandi interpreti dello sport, del calcio e dello spettacolo. Alla sera poi, in programma la cena di gala, il cui ricavato andrà alla fondazione Vialli e Mauro.

Durante la cena, in collaborazione con il conservatorio di Cremona, è prevista l’esibizione del violinista Giulio Di Gioia che suonerà in duo con il chitarrista Matteo Spagnol. interpreteranno Czada di Monti e Libertango di Piazzolla. Durante la serata verrà anche assegnato un premio fair play alla memoria di Paolo Rossi, alla presenza della moglie Federica e delle figlie Maria Vittoria e Sofia Elena. Domenica 1 ottobre padel spettacolo con le semifinali e finali del torneo VIP. Una speciale occasione per Cremona per conoscere e vivere da vicino la passione per questo sport.