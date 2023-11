SPH Cesena, l’inizio delle attività con i tornei

Vi abbiamo in precedenza raccontato della nuova apertura della SPH Cesena, new entry del network di padel club: Spector Padel House. Dopo la festa di inaugurazione avvenuta il 24 settembre, con la partecipazione di stakeholder locali, partners corporate come Babolat e Playtomic, tanti appassionati e curiosi, possiamo affermare che la vita del club ha visto un significativo incremento. Per favorire un sempre maggiore sviluppo della community sportiva locale, ogni venerdì si organizzano tornei sube y baja - format misto che permette il continuo movimento sui campi da gioco. Anche a Cesena, così come nelle altre SPH, gli eventi b2b dimostrano quanto, anche le aziende locali, amino la struttura tanto da sceglierla per i loro eventi di team building. Come ha fatto Onit, azienda di sistemi informatici che nella giornata di sabato 19 ottobre ha organizzato un torneo misto in loco.