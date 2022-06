Mondiali pallanuoto, Setterosa incontenibile: è in semifinale

BUDAPEST (Ungheria) - L'Italia ce l'ha fatta: il Setterosa si è qualificato per la semifinale dei Mondiali di pallanuoto donne, in corso a Budapest. Le azzurre del ct Silipo hanno sconfitto la Francia nei quarti di finale col punteggio di 17-7 e nel match per l'accesso alla finalissima affronteranno, giovedì 30 giugno alle 16, la vincente tra Spagna e Stati Uniti.