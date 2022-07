"Immensi, unici, storici! Il Settebello batte gli Stati Uniti a Strasburgo e mette in bacheca il trofeo mancante: è la prima World League della storia. Complimenti ai giocatori, al grande Ct Campagna e alla Federnuoto. Grazie per l'ennesima emozione speciale!". Con questo tweet il presidente del Coni, Giovanni Malagò, celebra il successo degli azzurri della pallanuoto che mercoledì 27 luglio hanno conquistato la World League battendo in finale gli Stati Uniti.