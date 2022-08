Europei 2022, Setterosa a valanga all'esordio: 26-1 con la Slovacchia 

Esordio super per il Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile che si disputano da sabato 27 agosto a venerdì 9 settembre a Spalato, in Croazia. La squadra di Carlo Silipo, dopo la delusione per il quarto posto ai Mondiali, ha affrontato la Slovacchia come primo avversario del girone B (dove sono presenti anche Spagna, Israele, Serbia e Francia). Il match è stato dominato dalle azzurre in lungo e in largo, imponendosi con il risultato finale di 26-1. Buoni segnali dunque, in vista della sfida clou del girone in programma domenica 28 agosto contro la Spagna, di grande importanza in ottica primo posto per avere accesso ad un quarto di finale più abbordabile.