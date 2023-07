Settebello ko in finale di World League: vince la Spagna 10-4

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Si ferma nella SuperFinal della World League di pallanuoto a Los Angeles la corsa del Settebello, che aveva compiuto in semifinale un'impresa battendo in rimonta i padroni di casa degli Stati Uniti. Fanno festa i campioni del mondo della Spagna che hanno superato l'Italia con il punteggio di 10-4 nel remake della finale di Budapest 2022. Gli iberici, trascinati dalla quaterna di Ortega, non hanno mai rischiato più di tanto. Il Settebello, che paga il 2 su 13 in superiorità numerica, resta aggrappato al match fino al 7-4 di Presciutti (magistrale la sua sciarpata); poi lo strappo decisivo degli spagnoli con i gol in sequenza di Munarriz, Perrone e De Toro. La nazionale di Alessandro Campagna - argento iridato in carica - rientrerà martedì mattina in Italia e poi, dopo pochi giorni di riposo, proseguirà la preparazione in vista dei Mondiali di Fukuoka.