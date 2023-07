Mondiali di Fukuoka, Settebello ko: gli azzurri eliminati dalla Serbia ai rigori

FUKUOKA (GIAPPONE) - Si interrompe ai quarti di finale l'avventura del Settebello allenato da Sandro Campagna ai Mondiali di Fukuoka, in Giappone. Gli azzurri sono usciti sconfitti per mano della Serbia che si è imposta ai rigori. L'Italia, dopo l'11 pari dei tempi regolamentari, ha ceduto nella lotteria dei penalty. Nel match che vale l'accesso alla finalissima, in programma giovedì, i giovani serbi affronteranno la Grecia, che oggi ha sconfitto per 10-9 il Montenegro.