Mondiali di Fukuoka, Setterosa ko contro l'Olanda in semifinale

FUKUOKA (GIAPPONE) - Dopo il ko del Settebello contro la Serbia anche il Setterosa termina il suo Mondiale alle semifinali . Le azzurre, dopo l'impresa contro gli Usa, sono state sconfitte per mano dell' Olanda in un match tiratissimo giocato punto su punto.

Le olandesi si sono imposte con il punteggio di 8-9. Al Setterosa non è bastato chiduere il secondo tempo sul 3-2, con le reti di Galardi, Avegno e Marletta. Nel terzo quarto le olandesi si sono imposte e nell'ultima frazione il colpo del ko è arrivato con la rete di Joustra in superiorità numerica. Le azzurre giocheranno la finalina per il bronzo contro la perdente di Spagna-Australia.