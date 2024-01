Europei, Settebello in semifinale: Montenegro ko 14-8

ZAGABRIA (CROAZIA) - Il Settebello ha battuto 14-8 il Montenegro a Zagabria nei quarti di finale dei Campionati Europei in corso in Croazia. Trascinati da un sontuoso Edoardo Di Somma (4 gol), ma anche dalla solita ottima fase difensiva, gli azzurri di Alessandro Campagna conquistano il pass per la semifinale del torneo: sfideranno la Spagna il prossimo 14 gennaio per conquistare l'ultimo atto dell'Europeo. Dall'altro lato del tabellone, la Croazia padrona di casa se la vedrà invece con l'Ungheria.