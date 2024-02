Mondiali pallanuoto, il Settebello batte gli Usa e vola a Parigi 2024

DOHA (QATAR) - Serviva una vittoria per avere la certezza matematica del pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 e il Settebello ha centrato l'obiettivo. Gli azzurri guidati da Sandro Campagna hanno infatto battuto gli Usa imponendosi per 13-12 agli ottavi di finale dei Mondiali di pallanuoto in corso a Doha.