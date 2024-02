Mondiali, capolavoro Settebello: 8-6 alla Spagna, è finale!

Settebello, Di Fulvio e Del Lungo: "Italia, che carattere"

"Bisogna fare i complimenti ai nostri avversari, che sono un grande team, e a tutta la nostra squadra: sono orgoglioso di fa parte di questo gruppo. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo un grande carattere, ora ci manca un piccolo tassello". Sono le dichiarazioni a caldo, ai microfoni di RaiSport, del capitano del Settebello Francesco Di Fulvio. "Rivincita sulla Spagna? Noi non l'abbiamo messa su questo piano. Abbiamo fatto il nostro gioco e abbiamo cercato di divertirci, senza troppo nervosismo. Siamo stati molto concentrati dall'inizio alla fine, con grandi chiusure in fase difensiva", aggiunge Di Fulvio. Felicità incontenibile anche per l'Mvp del match, ovvero il portiere Marco Del Lungo: "La squadra mi ha messo nelle condizioni migliori per esprimermi così bene: abbiamo difeso bene tutti e poi io ho fatto qualche grande intervento. Volevamo il pass olimpico e ottenendolo ci siamo tolti un gran peso. Poi è stato bello anche continuare questa cavalcata".