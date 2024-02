Torneo Città di Monterotondo in live streaming

MONTEROTONDO - La Roma Vis Nova si accinge a riprendere il proprio cammino, a riprendere quella corsa salvezza interrotta a dicembre. Una squadra che ha voglia di crescere, migliorare, mettersi in mostra e conquistare l’obiettivo stagionale ovvero raggiungere la permanenza nella massima serie . In attesa che riprenda il campionato il 28 febbraio ecco il torneo Città di Monterotondo , che si svolgerà con Telimar Palermo, Posillipo e De Akker Bologna .

Roma Vis Nova, Antonucci: "Sensazioni positive"

Sarà un buon test come afferma il capitano dei leoni, Mattia Antonucci. “Per noi sarà molto importante, è uno step che ci permetterà di confrontarci con squadre organizzare e allo stesso tempo acquisire il ritmo partita. Inoltre, vogliamo recuperare quel gioco che ci manca da tempo. Arriviamo pronti in quanto abbiamo ricominciato da gennaio la preparazione, siamo in un’ottima condizione, anche a Savona è andata bene i feed back sono positivi. Sono soddisfatto perché ci siamo ritrovati con un ottimo spirito. È un buon test pre stagionale, dobbiamo arrivare al primo scontro già pronti”.