Roma Vis Nova, è il momento di vincere

Dopo tanto gioco profuso, dopo minuti passati in vantaggio, dopo diverse partite portate avanti sempre avanti è giunto il momento di stringersi e centrare l’obiettivo, conquistare i tre punti. Vincere per potersi risollevare in classica e iniziare la risalita. La Roma Vis Nova nella nona giornata del girone di andata ospiterà domani allo Stadio del Nuoto di Monterotondo (con diretta streaming dalle ore 16.15 sul canale YouTube della società) la De Akker Team Bologna . Sarà una gara fondamentale per il prosieguo del cammino, sarà uno scontro diretto per le zone calde. In graduatoria Bologna ha 7 punti, mentre Vis Nova ne ha 4.

I felsinei vengono da quattro sconfitte e hanno voglia anche loro di riscatto. Il pensiero del croato Ante Viskovic: “Ci sono mancati pazienza, esperienza negli ultimi minuti della partita con Quinto, abbiamo giocato molto bene per 30’ poi abbiamo fatto due-tre errori in difesa e anche in avanti con l’uomo in più. Abbiamo lottato dall’inizio alla fine e dato il massimo, ma raccolto zero. Ora dobbiamo vincere soprattutto in casa negli scontri diretti, dobbiamo credere più in noi stessi, raccogliere i frutti del lavoro. Con De Akker sarà importante, ma non decisiva, loro sono un’ottima squadra. Sarà una gara che si deciderà negli ultimi minuti, come nelle partite precedenti. Loro hanno perso contro l’Astra e saranno motivati, è una squadra con tanta esperienza, sono coperti in tutti i reparti, noi dobbiamo dare il 100% e fare quello che ci ha detto Calcaterra. La partita si deciderà sulle superiorità numeriche, dovremo crescere nelle percentuali, arrivare almeno al 50%”.