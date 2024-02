Roma Vis Nova, è l’ora di invertire rotta

Dopo la sconfitta a Catania c’è bisogno e voglia di invertire la rotta. Questa squadra durante la pausa ha lavorato tanto, è cresciuta molto in termini di intesa e gioco. Una Roma Vis Nova camaleontica e capace di dare una svolta alla propria stagione. Antonucci e compagni hanno pagato a caro prezzo la giornata negativa a Catania in fase realizzativa. Sabato alle 16.30 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo ( diretta streaming sul canale YouTube della società ) arriverà l’Iren Quinto Genova, una formazione che in classifica sta messa meglio, ha 17 punti come il Posillipo, i romani sono al terz’ultimo posto con 8 punti.

All’andata fu una partita molto particolare che la Roma Vis Nova giocò alla perfezione, forse una delle migliori della stagione, poi nell’ultimo minuto, quando era in vantaggio di una rete, il backout e la sconfitta all’ultimo secondo. I romani non dovranno commettere gli errori dell’andata e andare alla caccia dei tre punti. Il pensiero di Michele De Robertis: “In questa fase non basta mettere in atto quello che si prova in settimana, ma andare oltre con testa, cuore e voglia. Ci saranno sempre situazioni di difficoltà, ma per superarle serviranno sacrificio e unione di squadra. Dal punto di vista fisico abbiamo lavorato bene, la sconfitta a Catania è stata una batosta. Siamo consapevoli comunque di poterci riprendere e nulla è compromesso, contro il Quinto sarà una gara complicata, hanno un roster forte e di esperienza, anche all’andata sono riusciti a capovolgere il risultato nel finale, dovremo limitarli nei loro punti di forza. Serviranno testa e tanta intensità in acqua”.