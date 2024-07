Caos Pro Recco, che succede nella pallanuoto e cosa cambia per Parigi

36 scudetti, 11 Champions League. Non è la bacheca del Real Madrid ma quella della Pro Recco, sotto shock per l’addio del patron Gabriele Volpi, che una decina di giorni fa ha deciso di lasciare la gestione della società, e ieri per le parole del suo presidente, Maurizio Felugo, che con la cassaforte vuota deve fare di necessità virtù: «Dobbiamo ridimensionare - ha detto in un’intervista rilasciata al Secolo XIX - ripartiremo dai giovani, cercando di tutelare il nostro patrimonio tecnico. L’iscrizione al campionato non è in discussione, ma per ora abbiamo rinunciato alla wild card per la partecipazione alla coppe europee». Servirebbe una cordata e facendo 2+2 al momento proprio non c’è, perché se dall’addio di Volpi si fosse mosso qualcosa, Felugo non sarebbe uscito allo scoperto in questo modo.