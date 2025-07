Italia-Romania diretta mondiale pallanuoto, segui l'esordio del Settebello

A poco meno di un anno di distanza dalla beffa di Parigi, con un'Olimpiade rovinata prima dai torti arbitrali e dopo da una pesante squalifica, l'Italia della pallanuoto di Sandro Campagna è pronta a riprendersi la scena ai Mondiali di Singapore 2025. Settebello che torna in acqua per affrontare la Romania nel match d'esordio del torneo iridato: l'obiettivo qualificazione è alla portata, passano le prime tre dei gironi da quattro, ma solamente la prima in classifica accederà direttamente ai quarti. Un posizione che presumibilmente gli azzurri si contenderanno con la Serbia, intanto però sarà importante partire bene. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti...