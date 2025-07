Setterosa, battuta anche la Cina: ai quarti del Mondiale c’è l’ostacolo Ungheria 

Il Setterosa non si ferma. Ai Mondiali di pallanuoto, in svolgimento a Singapore, le ragazze azzurre hanno superato ai playoff la Cina, terza nel girone B e guidata dal campione olimpico Miki Oca, con il punteggio di 13-11. E’ stato quindi staccato il pass per i quarti di finale. Le Azzurre sono arrivate al playoff dopo un percorso con vittoria Nuova Zelanda, la sconfitta contro l’Australia e la facile vittoria contro i padroni di casa di Singapore. Ai quarti il Setterosa se la vedrà contro l'Ungheria, sfida in programma il 19 luglio alle 13.10 ora italiana. Adesso la missione è la semifinale.