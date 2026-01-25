Europei di pallanuoto, l'Italia si gioca il bronzo contro la Grecia: orario e dove vedere il Settebello in tv
BELGRADO (Serbia) - L'Italia della pallanuoto cerca la medaglia di bronzo oggi, nella finale per il terzo posto contro la Grecia agli Europei di Belgrado. La nazionale azzurra guidata dal ct Sandro Campagna punta a confermare il piazzamento di due anni fa a Zagabria, nell'ultima rassegna continentale. Il Settebello, pur rinnovato e con l'obiettivo delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, non ha perso la voglia di competere ad alto livello: "Ho sempre detto che la Grecia è pronta per una medaglia d’oro - le parole di Campagna alla vigilia - ma chi mi conosce sa che io lotto sempre per le medaglie. Cerco di preparare la partita per la mia giovane squadra, molto giovane. Molti di loro hanno poca esperienza in queste competizioni. Sono ragazzi giovani, hanno intrapreso un percorso di crescita e credo che possano vincere il bronzo".
Italia-Grecia, dove vederla in tv e in streaming
La finale europea per il terzo posto, che si giocherà nella 'Belgrade Arena', inizierà alle ore 17. Il match tra Italia e Grecia sarà visibile in diretta tv su Raisport e, in streaming, su Raiplay. Raisport trasmetterà in diretta anche la finalissima per il titolo, tra Serbia e Ungheria, in programma alle 20.30.