Festa Settebello all'esordio in World Cup: Carnesecchi e Guerrato piegano la Spagna

L'Italia batte la Spagna: Carnesecchi e Guerrato protagonisti

Determinati, solidi in difesa e spettacolari in zona offensiva, gli azzurri si prendono l'intera posta in palio in cui match in cui è l'equilibrio a fare da padrone. Il botta e risposta tra Carnesescchi, il migliore tra gli azzurri, e Granados vale il 9-9 a metà del quarto periodo. Di Somma va a segno con un diagonale al fulmicotone ma subito dopo viene espulso per gioco violento. Gli iberici pareggiano con Gomilla in extraplayer a 58 secondi dalla fine. Ma il cuore e la classe della Nazionale di Alessandro Campagna sono quelli degli appuntamenti che contano davvero: Carnesecchi da posizione defilatissima, dopo un'azione in tutta velocità degli azzurri, trova l'11-10. Nicosia fa buona guardia su Cabanas. Cannella all'ultimo secondo trova smarcato Guerrato che realizza il 12-10 conclusivo all'ultimo respiro di un match di intensità e qualità. L'Italia tornerà in acqua domani, martedì 7 aprile, alle 18:45 contro gli Stati Uniti.