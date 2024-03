Sorpresa Arianna Fontana: torna in Nazionale dopo il processo

Con grande sorpresa Arianna Fontana è tra i convocati della Nazionale italiana per i mondiali di short track in Olanda , in programma dal 15 al 17 marzo. Nonostante i veleni con compagni e Federazione e il processo (attende ancora il prounciamento del tribunale federale), l'azzurra, la più medagliata di sempre nei Giochi Olimpici invernali, correrà sulla pista del Rotterdam Ahoy.

Il caso Arianna Fontana

Fontana non gareggia dalle Olimpiadi di Pechino del 2022, si è tenuta però in allenamento e nelle ultime settimane ha lavorato in Canada, a Montreal, località scelta per rifinire la condizione. Il suo sarà un rientro tra tante polemiche: la trentatreenne valtellinese aveva accusato compagni e ambienti federali di non averla messa nelle condizioni di allenarsi al meglio e, anzi, di averla boicottata provando addirittura a farla cadere. Aspettando il processo e che la giustizia sportiva facesse chiarezza sulla vicenda, l'azzurra aveva deciso di non partecipare più alle prove della Nazionale, dopo aver addirittura paventato la possibilità di gareggiare con gli Usa a Milano-Cortina.

Gli altri italiani con Arianna Fontana

Ora il rientro con l'Italia che, guidata dall'High Performance Director Kenan Gouadec e dall'head coach Maggie Qi oltre ai tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari, si presenta a Rotterdam con dieci pattinatori. Tra gli uomini Mattia Antonioli, Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. Al femminile convocate Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e la Fontana.