Boxe, Superpiuma Ibo: Magnesi si conferma campione mondiale

MILANO - Michael "Lone Wolf" Magnesi resta imbattuto e si riconferma per la terza volta campione mondiale Ibo dei pesi Superpiuma, titolo detenuto dal 2020. Ieri sera, nella cornice del palazzetto dello sport di Civitavecchia, il 27enne pugile italiano è riuscito a mantenere per la seconda volta consecutiva la cintura iridata messa in palio battendo lo sfidante messicano Dennis Contreras, soprannominato "El Martillo". Un match durissimo, con i due pugili che non si sono risparmiati. Ma al quinto round Magnesi ha tirato fuori i colpi del campione e ha mandato il messicano al tappeto per due volte di fila vincendo per ko tecnico dopo 59 secondi della quinta ripresa.