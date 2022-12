Boxe, è morto Lane: fu l'arbitro del match tra Tyson e Holyfield

Mills Lane, arbitro leggendario della Boxe, è morto all'età di 85 anni. Ci si ricorda di lui per aver arbitrato lo storico match durante il quale Mike Tyson strappò con un morso un pezzo dell'orecchio di Evander Holyfield nel 1997. Ex marine ed ex pugile (con 10 vittorie ed una sconfitta tra i professionisti), era noto per la sua frase pre-combattimento ("Andiamo") e per il suo atteggiamento diretto sul ring. Lane ha anche arbitrato il match di 89 secondi di Tyson contro Peter McNeeley nel 1995, in cui quest'ultimo fu squalificato per l'irruzione del suo manager sul ring. Ha arbitrato il suo primo campionato del mondo nel 1971 e ha concluso la sua carriera nel 1998.