Scardina operato al cervello, l'aggiornamento sulle sue condizioni

Le parole del medico

A relazionare sulle condizioni del pugile, è stato anche il noto professor Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport e coordinatore sanitario nazionale della Federazione pugilistica. "Nell'ambito di tutti gli sport ci possono essere problematiche relative a delle concussioni cerebrali dovute ad accelerazioni e decelerazioni - ha spiegato - perché è sufficiente conoscere l'anatomia per sapere che ci sono queste vene a ponte che in seguito ad accelerazioni o decelerazioni brusche possono avere delle torsioni e produrre quelli che vengono chiamati ematomi sottodurali o emorragie cerebrali". Una condizione, questa, che può verificarsi "non soltanto nel pugilato, ma in qualsiasi tipo di sport". Su eventuali possibili cause, Sturla ha aggiunto che "basta un movimento brusco del capo per poter dare una torsione di queste vene a ponte e produrre un'emorragia".