MILANO - Le condizioni di Daniele Scardina sono gravi e tengono col fiato sospeso dopo il malore accusato durante l'allenamento e l'operazione d'urgenza alla testa. Tra i tanti messaggi di solidarietà comparsi sui social spunta anche quello di Diletta Leotta, ex fidanzata del pugile, noto per il suo soprannome "King Toretto". La conduttrice di Dazn ha scritto tra le sue storie Instagram "Forza Dani", un breve messaggio per far sentire la sua vicinanza in un momento così delicato.