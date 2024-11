Tyson contro Paul, show e noia: ma la cifra che hanno guadagnato è clamorosa!

Per molti è stata solo un'esibizione per il business, per altri è stata sport, anche se di livello basso, per altri ancora un modo per far parlare di sé e basta. Comunque la si pensi, il match tra Paul e Tyson ha mosso milioni e milioni di dollari negli Usa e in tutto il mondo. E anche loro ne hanno guadagnato. Quanto? Una cifra pazzesca: 60 milioni in due . Con un assegno così ricco, senza dubbio, sarà stato più facile farsi scivolare addosso le critiche.

Tyson e Paul, quanto hanno guadagnato per l'incontro di boxe

Secondo i media americani, sebbene i promotori non abbiano rivelato esattamente quanto Tyson abbia guadagnato per l'incontro, fonti online, tra cui DraftKings Network, stimano che guadagnerà circa 20 milioni di dollari. Paul, invece, il doppio. Una spiegazione semplice potrebbe essere che Paul, un influencer di spicco sui social con 27 milioni di follower solo su Instagram, è anche co-fondatore di Most Valuable Promotions (MVP), la società che promuove lo spettacolo in partnership con Netflix. Il suo patrimonio netto è stimato in 80 milioni di dollari, secondo Celebrity Net Worth.

Tyson sconfitto da Paul, tutti i numeri record

Altri numeri di un incontro che ha avuto pochi precedenti nella storia a livello mediatico: Netflix e Most Valuable Promotions hanno reso l'AT&T Stadium di Arlington, Texas, l'epicentro della storia della boxe e ben 72,3 milioni di spettatori si sono riuniti per assistere al match. L'evento ha infranto i record di presenze negli sport da combattimento del Texas, raggiungendo le seguenti pietre miliari: Paul contro Tyson e Taylor contro Serrano è il più grande incasso di boxe al di fuori di Las Vegas nella storia degli Stati Uniti. L'incasso di Paul contro Tyson ha superato i 18 milioni di dollari, raddoppiando il precedente record di incasso in Texas per gli sport da combattimento sia di pugilato che di MMA e cancellando il record di Canelo di 9 milioni di dollari. L'incasso è anche superiore a quello di qualsiasi altro incontro UFC non di Las Vegas nella storia, a parte McGregor vs. Alvarez a New York, secondo i dati pubblici.