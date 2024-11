Mike Tyson-Jake Paul diretta: il match di boxe dell'anno. Segui LIVE

Ci siamo: è il match di boxe più atteso dell'anno: Mike Tyson torna sul ring e sfida Jake Paul. Un combattimento, ma anche un evento mediatico, atteso in tutto il mondo. Di seguito la cronaca in tempo reale.

8:42

Tyson e il morso contro Paul: la spiegazione

Sono diventate virali le immagini del morso di Tyson al guantone, ma lui ha una spiegazione. LEGGI TUTTO QUI

8:16

La fidanzata di Jake Paul strega tutti

Strega tutti Jutta Leerdam, la sexy pattinatrice fidanzata di Jake Paul che si è presentata in Texas con un outfit a dir poco audace

QUI TUTTE LE FOTO

7:49

Casamonica, la "Furia del Quadraro" ko ai punti

Anche un po' di Italia nella notte Usa: Armando Casamonica, 24 anni, detto anche "La Furia del Quadraro" perde ai punti sui 10 round contro il canadese di origini indiane Lucas Bahdi, 30 anni, nella sfida fra imbattuti superleggeri nella card di Mike Tyson-Jake Paul. Molte polemiche per il verdetto apparso un po' squilibrato

7:41

Non solo Tyson: che show tra Taylor e Serrano

Non solo Tyson, nella magica notte della boxe americana. Match di altissimo livello nel mondiale femminile dei superleggeri, dove Katie Taylor si è confermata campionessa battendo ai punti Amanda Serrano nella rivincita del match, vinto anche allora dall’irlandese, al Madison Square Garden

7:35

Virale anche il post di Tyson prima del match

Virale anche il post di Mike Tyson prima del match. Lui di spalle, mentre si avvia sul ring, con la scritta: "Party time"

7:25

Tyson contro Paul, social spaccati

I social si sono divisi sull'incontro tra Tyson e Paul: c'è chi lo ritiene "triste per il campione che Mike è stato, questo era solo business" e chi invece ha trovato "elettrizzante la voglia del vecchio Mike di fare ancora il leone"

7:14

Le regole speciali del match tra Tyson e Paul

Queste le regole speciali del match tra Tyson e Paul: guanti da 14 once e non da 10, riprese da 2 minuti invece che da 3 e otto round

7:13

Tyson contro Paul, quali vip erano presenti

Charlize Theron, Shaquille O'Neil, Sugar Ray Leonard tra i vip presenti all'incontro di Tyson contro Paul. Per l'Italia una scatenata Elisabetta Canalis

7:11

Tyson sconfitto da Paul, tutte le foto dell'incontro

Le FOTO dell'incontro tra Tyson e Paul che resteranno impresse nella storia

7:04

La foto di Tyson di spalle fa il giro del mondo

Fa il giro del mondo la foto di Mike Tyson di spalle in cui si vede il corpo seminudo del campione americano: "Arrivarci così - si legge sui social - a 58 anni "

7:01

Tyson perde contro Paul, lui gli rende omaggio così

Anche Paul, dopo i botta e risposta e le risse dei giorni scorsi, rende omaggio a Tyson: "Parliamo di una leggenda, non sarei qui oggi senza di lui"

6:57

Il gesto di Paul emoziona il mondo

QUI IL RACCONTO del gesto di Paul che emoziona il mondo al termine dell'incontro contro Tyson

6:56

+++ Le parole di Tyson: "Sono felice" +++

Queste le parole di Mike Tyson al termine dell'incontro con Paul: "Sono felice, non dovevo dimostrare niente a nessuno ma solo a me stesso"

6:45

Paul si inchina a Tyson

A fine incontro Jake Paul si è inchinato a Tyson. Pubblico - presente e in tv - in delirio

6:39

Tyson, ma davvero si può fermare il tempo?

Era partito forte, Mike Tyson, nella serata americana, l'alba in Italia. Sapeva benissimo, con i suoi pantaloncini luccicanti, che la stella della serata sarebbe stata lui, solo lui. A 58 anni il ritorno sul ring non poteva - ovviamente - essere un evento solo sportivo, ma anche tanto mediatico. Lui l'ha onorato al meglio, senza alcun dubbio, partendo forte nei primi round. I suoi ganci sinistri ci hanno ricordato, un po' come il piede di Totti o i colpi di Federer o le bracciate di Federica Pellegrini, che davvero il talento non ha età ed è l'unica cosa in grado di fermare il tempo. Poi però c'è il fisico, il corpo, a cui rendere conto. E allora Paul, il pugile youtuber che non è un fenomeno ma i colpi li sa tirare, ha preso in mano l'incontro e, senza infierire, ha vinto ai punti. Meritatamente. Ma che bello vedere il "vecchio" Mike con l'entusiasmo di sempre.

6:36

Paul batte Tyson, la reazione del pubblico

Reazione a dir poco fredda del pubblico presente in Texas per la vittoria ai punti di Paul contro Tyson

6:35

+++ Chi ha vinto tra Tyson e Paul +++

Ha vinto Jake Paul ai punti, con verdette unanime

6:32

+++ Match terminato tra Tyson e Paul +++

Terminato l'incontro tra Mike Tyson e Jake Paul

6:31

Tyson in affanno contro Paul

Si inizia a percepire la fatica fisica di Tyson: jab sinistro di Paul, Mike non può farci nulla e sta anche evitanto il corpo a corpo

6:28

Tyson reagisce: che gancio sinistro a Paul

Il fisico e la lucidità sono quelle che sono, a quasi 60 anni, ma la forza nelle braccia c'è: che gancio sinistro di Tyson a Paul. Mike non ci sta a perdere senza combattere fino all'ultimo

6:26

Tyson contro Paul, come X ha aggirato la diretta Netflix

Qualcuno si è organizzato, sui social, per aggirare Netflix. Come? Ha fatto una diretta su X riprendendo il maxischermo in Texas con il combattimento tra Tyson e Paul

6:25

Paul contro Tyson, la sintesi dei primi sei round

Questa la sintesi dei primi sei round

Round 1: Tyson

Round 2: Tyson

Round 3: Paul

Round 4: Paul

Round 5: Tyson

Round 6: Paul

6:23

Sesto round, ai punti Paul davanti a Tyson

Sesto round: ai punti Paul è davanti a Tyson

6:22

Quinto round, Tyson fatica ma il pubblico lo spinge

Siamo al quinto round con Paul in leggero vantaggio. Il gancio di Tyson è sempre lo stesso - pazzesco - ma il fisico a 58 anni sembra accusare la fatica. Il pubblico però lo spinge: "Iron, Iron"

6:19

Tyson contro Paul, utenti segnalano problemi in tutto il mondo

A pochi minuti e all'inizio dell'attesissimo incontro di pugilato tra Mike Tyson e il pugile-youtuber Jake Paul i social si intasano delle numerosissime segnalazioni da parte degli utenti Netflix per problemi sui server in ogni angolo del mondo, Italia compresa. La piattaforma streaming, al suo debutto nella trasmissione di uno sport da combattimento, sembra non aver retto l'afflusso dei tantissimi appassionati pronti a seguire il ritorno sul ring di Iron Mike, oggi 58enne, contro il giovane 27enne Paul. In questo momento il match è cominciato ed è alla seconda delle otto riprese previste.

6:18

Anche Elisabetta Canalis sugli spalti

Anche l'italiana Elisabetta Canalis è sugli spalti a tifare per Tyson

6:17

Tyson contro Paul, prima tendenza su tutti i social

L'evento è già prima tendenza mondiale su tutti i social del mondo anche per i battibecchi dei giorni scorsi