“Clamoroso, Tyson Fury si ritira dopo la devastante sconfitta con Usyk”

Tyson Fury, un Natale di riflessioni

Il pugile è tornato a Manchester per festeggiare il Natale, e non ha ancora preso una decisione definitiva sulla propria carriera. L’amarezza per la sconfitta subita ha condizionato gli ultimi giorni del boxeur inglese che prima di abbandonare il ring aveva dato una risposta sibillina ai giornalisti presenti: "Cosa mi riserva il futuro? Ora torno a casa e mi prendo un po' di tempo libero. Di nuovo sul ring? "Potrei farlo, così come potrei non farlo: chi lo sa? Ne parleremo l'anno prossimo”. I suoi manager sperano che il pugile possa rivedere la propria decisione: in vista ci sarebbe una sfida contro Anthony Joshua a Wembley, in ballo ci sarebbe una borsa da 100 milioni di sterline.