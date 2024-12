Bufera Usyk, Tyson Fury attacca i giudici dopo il verdetto: il gesto polemico sul ring

Polemiche a non finire dopo il verdetto

La polemica è esplosa subito dopo la decisione dei tre giudici di assegnare la vittoria ai punti all'ucraino assegnandogli otto riprese a favore contro le quattro dell'inglese. Una scelta che è stata duramente contestata da Fury, convinto di aver portato a casa il match dopo la fine del dodicesimo round. Una certezza, quella dell'inglese, confermata dal bel gesto nei confronti dell'avversario con tanto di abbraccio e bacio sulla testa dopo la fine delle ostilità. Peccato che lo sguardo sicuro di sé dell'inglese abbia presto lasciato il posto ad un'amarezza sconfinata per il verdetto spietato dei giudici. Usyk di nuovo con la cintura alla vita, Fury a masticare ancora amaro. Solo che stavolta l'inglese non ha preso affatto bene il verdetto allontanandosi con il suo team dal ring immediatamente, senza rilasciare alcuna dichiarazione di rito.

Il promoter infuriato: "Una scelta fuori dal mondo"

Una scelta che ha indispettito il pubblico ma che il promoter Frank Warren ha spiegato subito dopo con toni più che mai accesi: "Sono sbalordito. Hanno dato a Tyson Fury solo quattro round su 12, il che è impossibile. Sono in giro da molto tempo e so di essere di parte, ma un giudice non gli ha dato alcun round dal sesto in poi. Come è possibile? È una cosa fuori dal mondo, inaccettabile. Una pazzia totale. Io sono calmo e composto ma ve lo devo dire: questo è stata una sciocchezza". Anche sui social i fan di Tyson Fury hanno contestato il verdetto puntando il dito contro dei giudici considerati di parte. Stessa linea anche per i commentatori a bordo ring che hanno espresso le loro perplessità in merito ad un verdetto apparso troppo pesante per l'inglese.

Le dure parole di Fury dopo la sconfitta

Le telecamere di Sky Sports sono riuscite a pescare Tyson Fury nei corridoi dell'Arena mentre rientrava negli spogliatoi. Lì si è lasciato andare ad una brevissima dichiarazione: "Pensavo di aver finto con tre round di scarto e invece mi ritrovo di nuovo sconfitto. Secondo voi come sto?". Come dargli torto...