Come sta Anthony Joshua: le condizioni del pugile dopo il drammatico incidente in Nigeria
LAGOS (NIGERIA) - Anthony Joshua è "stabile e cosciente", ma rimane ricoverato sotto osservazione in ospedale per ulteriori esami e trattamenti. Lo rende noto il suo management, 'Matchroom Boxing and 258 BXG', con un comunicato ufficiale. Il 36enne pugile britannico è rimasto ferito ieri, lunedì 29 dicembre, in un incidente d'auto in Nigeria, lungo la superstrada che collega Lagos e Ibadan, nei pressi di Makun. Joshua, reduce dalla discussa sfida contro Jake Paul, è stato estratto vivo dal veicolo sul quale viaggiava, una Lexus Jeep, visibilmente stordito dopo l'impatto con un camion in sosta.
Incidente Joshua, morti i suoi due cari amici
"Con profonda tristezza è stato confermato che due cari amici e membri del team, Sina Ghami e Latif Ayodele, sono tragicamente scomparsi", si legge ancora nella una nota. "Entrambi avevano 36 anni ed erano amici e collaboratori di lunga data di Joshua", sottolinea l'entourage dell'ex campione del mondo dei pesi massimi.