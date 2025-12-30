Corriere dello Sport.it
martedì 30 dicembre 2025
Come sta Anthony Joshua: le condizioni del pugile dopo il drammatico incidente in Nigeria

Come sta Anthony Joshua: le condizioni del pugile dopo il drammatico incidente in Nigeria

Il 36enne britannico è rimasto ferito dopo il violento impatto tra la sua Lexus Jeep e un camion in sosta. Morti gli amici Ayodele e Ghami: il comunicato
2 min
LAGOS (NIGERIA) Anthony Joshua è "stabile e cosciente", ma rimane ricoverato sotto osservazione in ospedale per ulteriori esami e trattamenti. Lo rende noto il suo management, 'Matchroom Boxing and 258 BXG', con un comunicato ufficiale. Il 36enne pugile britannico è rimasto ferito ieri, lunedì 29 dicembre, in un incidente d'auto in Nigeria, lungo la superstrada che collega Lagos e Ibadan, nei pressi di MakunJoshuareduce dalla discussa sfida contro Jake Paul, è stato estratto vivo dal veicolo sul quale viaggiava, una Lexus Jeep, visibilmente stordito dopo l'impatto con un camion in sosta

Incidente Joshua, morti i suoi due cari amici

"Con profonda tristezza è stato confermato che due cari amici e membri del team, Sina Ghami e Latif Ayodele, sono tragicamente scomparsi", si legge ancora nella una nota. "Entrambi avevano 36 anni ed erano amici e collaboratori di lunga data di Joshua", sottolinea l'entourage dell'ex campione del mondo dei pesi massimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

