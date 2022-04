Benetton Treviso, Bellini è pronto: "Voglio integrarmi quanto prima"

TREVISO - Mattia Bellini, ultimo rinforzo della Benetton Treviso, è pronto ad una nuova avventura con i Leoni. Il giocatore è sbarcato in Ghirada da pochi giorni e sta svolgendo i primi allenamenti con la maglia dei Leoni: "La motivazione principale è quella di affermarmi nuovamente nel mondo rugbistico, perché per un po' di tempo sono stato lontano dai campi e ho voglia di rimettermi in gioco, di ritrovare la continuità e di ritagliarmi un po' di minuti" le parole della trequarti-ala di Treviso.