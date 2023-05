Sergio Parisse come Francesco Totti: quando l'età è soltanto un alibi

Metti da una parte il giocatore più forte e famoso dell'Italia del rugby. Guarda la sua carta di identità - quasi 40 anni - e pensa che riesce ancora ad essere decisivo. Riavvolgi la memoria: pensa al giocatore più forte della Roma, ad uno dei talenti più puri del calcio italiano, e pensa che, a quasi 40 anni, riusciva ad essere ancora determinante. E poi pensa che, ad entrambi, non è stato concesso di chiudere come avrebbero voluto: non per diritto divino, ma per merito. Sono tante le analogie tra Francesco Totti e Sergio Parisse: nel 2016-2017 a Totti, da sopportato più che da supportato, non venne consentito di lasciare il calcio come avrebbe voluto, tanto che gli fu persino negata la standing ovation di uno stadio come San Siro. Parisse, a Tolone, non se la passa così male nel club (giocherà tra pochi giorni la finale di Challenge), ma in Nazionale si trova di fronte un c.t (il neozelandese Krowley) che pare non intenzionato a convocarlo per la coppa del mondo. Per Parisse sarebbe la sesta, per l'Italia con ogni probabilità sarà l'ennesima competizione in cui cercare solo di far bella figura, visto che nel girone ci sono Nuova Zelanda e Francia. Praticamente nessuno, nello sport, ha giocato sei mondiali ed è chiaro che Parisse vorrebbe mettersi questo record alle spalle, prima di chiudere definitivamente con il rugby giocato. Ma non è solo questione di gloria personale: uno dei numeri 8 più forti e completi del rugby moderno, per cui la carta d'identità è francamente solo un dettaglio, può essere ancora utile a una Nazionale che ha un disperato bisogno di talenti e punti di riferimento. Non è un caso, non può essere un caso, che oggi i bambini conoscano Parisse, i Bergamasco, Lo Cicero e Castrogiovanni e fatichino a riconoscere i giocatori attuali. I rugbysti azzurri di ieri hanno tracciato la strada a quelli di oggi che, però, la percorrono a fatica, perché i risultati non arrivano e il pubblico non è neppure presente come prima. Parisse rappresenta esattamente il ponte tra quello che è stato e quello che potrebbe essere, con una sottile, ma sostanziale, precisazione: Sergio è ancora un rugbysta di alti livello. Lo dimostra in Francia e in Europa e se con l'Italia non gioca da un po' è solo perché ha scelto di gestirsi per allungarsi la carriera. Lo ha fatto, appunto, anche Totti. Non si arriva a essere protagonisti a 40 anni per caso, ma ci si arriva con la consapevolezza di dove può arrivare il proprio corpo. Francesco sapeva che non avrebbe potuto giocare sempre e sapeva pure che forzare in allenamento non lo avrebbe aiutato (da lì i famosi dati che Spalletti voleva portare a dimostrazione della sua "vecchiaia"), ma era certo che in campo poteva ancora dire la sua. Parisse lo stesso: sa perfettamente che il fisico, se giochi numero 8, a 40 anni ti porta il conto di più di metà vita in quell'inferno che è la mischia. Ma sa anche che non è ancora tempo di smettere, con quell'inferno. I numeri, i dati e le prestazioni sono tutti dalla sua parte. Krowley, probabilmente, no.