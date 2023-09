Rugby, Crowley: “Italia pronta per il Mondiale. La favorita? Dico Nuova Zelanda“

L'Italia del rugby scalda i motori in ottica Mondiale per tentare di far innamorare gli appassionati di sport come sta facendo l'Italbasket. "Siamo soddisfatti di tutto quello che è stato fatto lungo il cammino di preparazione. Nascosto qualcosa? Non abbiamo nascosto niente, i ragazzi hanno gestito bene la preparazione nei test pre-mondiali. Chi è la favorita? Direi Italia per prima ma non lo so. Sono neozelandese e allora dico nuova Zelanda, ma anche Sudafrica e Inghilterra visto che abbiamo un ragazzo inglese", le parole del ct Kieran Crowley durante l’evento di presentazione della nazionale italiana maschile di rugby in partenza per la Francia (dove si disputerà la Rugby World Cup 2023), tenutosi presso la Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.