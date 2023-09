Diretta Mondiali Basket, Serbia-Italia: segui il LIVE

MANILA (Filippine) - Dopo il successo sulle Filippine che ha garantito all' Italia il pass per la seconda fase del Mondiale 2023 gli azzurri di Gianmarco Pozzecco hanno ora in programma due sfide : quella odierna contro la Serbia e quella di domenica 3 settembre contro il Portorico .

10:55

Serbia-Italia: il punto a metà gara

Meglio l'Italia nel primo quarto, fa meglio invece la Serbia nel secondo con gli azzurri che però sono sempre rimasti in scia.

10:53

Serbia-Italia: 42-40

Prodezza di Bogdanovic che con una rapidità impressionante si gira e mette a canestro la tripletta che torna in vantaggio alla fine del secondo quarto.

10:50

Serbia-Italia: 39-40

Milutinov dalla lunetta non sbaglia e fa due su due riportando la Serbia a -1.

10:48

Serbia-Italia: 37-40

Errore difensivo della Serbia e allora Fontecchio ne approfitta. Poi Jovic risponde nell'imediato.

10:47

Serbia-Italia: 35-38

Guduric lavora bene in contropiede e mette a segno il canestro che riporta la Serbia a -3.

10:45

Serbia-Italia: 33-38

Melli va a schiacciare e riporta l'Italia sul +5 in un secondo quarto ripreso dagli azzurri.

10:43

Serbia-Italia: 33-36

Polonara sbaglia la tripla ma subisce fallo. Due tiri dalla lunetta: primo a canestro, secondo fuori.

10:42

Serbia-Italia: 33-35

Nessuno chiude su Paiola che mette a segno una tripla. Risponde subito la Serbia con il canestro di Bogdanovic.

10:40

Serbia-Italia: 31-32

L'Italia torna avanti con la tripla messa a segno da Fontecchio! Time-out per la Serbia.

10:38

Serbia-Italia: 31-29

Altro viaggio in lunetta per l'Italia. Sempre Fontecchio che questa volta fa due su due.

10:37

Serbia-Italia: 31-27

Fontecchio ancora dalla lunetta, uno a canestro, uno sbagliato. Solo 6 su 9 i tiri liberi realizzati dagli azzurri.

10:36

Serbia-Italia: 31-26

Avramovic sfrutta il contropiede e va a canestro dopo una conclusione errata di Tonut.

10:35

Serbia-Italia: 29-26

Due tiri liberi per l'Italia, il primo lo sbaglia ma il secondo Fontecchio lo mette a segno.

10:34

Serbia-Italia: 29-25

Ora in difficoltà l'Italia che subisce la seconda tripla consecutiva, questa volta la mette a segno Marinkovic.

10:33

Serbia-Italia: 26-25

Melli colpisce il ferro poi Avramovic segna una tripla e porta la Serbia per la prima volta in vantaggio.

10:31

Serbia-Italia: 23-25

Contropiede della Serbia finalizzato da Avramovic che capitalizza l'azione d'attacco. Time-out per gli azzurri.

10:29

Serbia-Italia: 21-25

Attacca la Serbia ma Tonut impedisce il passaggio. Poi Davidovac bravissimo ad andare a canestro.

10:26

Serbia-Italia: 19-25

Fallo di Avramovic e allora due tiri liberi per l'Italia che Paiola realizza dalla lunetta.

10:24

Serbia-Italia: via al secondo quarto!

Squadre di nuovo in campo, si riparte dal 19-23 per l'Italia.

10:23

Fine del primo quarto

23 punti realizzati dall'Italia in questo primo quarto ben giocato dagli azzurri che sono calati leggermente solo nel finale.

10:22

Serbia-Italia: 19-23

Altri due tiri liberi per Dobric che dalla lunetta è infallibile.

10:20

Serbia-Italia: 17-23

Fallo commesso da Datome, in arrivo due tiri liberi per Dobric che li mette a segno entrambi.

10:15

Serbia-Italia: 15-23

Tripla messa a segno da Milutinov ma poi Spissu sigla la sua terza tripla della gara.

10:13

Serbia-Italia: 12-20

L'Italia doppia la Serbia con il tiro libero realizzato da Spissu. Ora due tiri liberi realizzati da Bogdanovic che ha subito fallo.

10:13

Serbia-Italia: 10-19

Seconda tripla della gara per Spissu che è partito alla grande in questa gara. Primo time-out chiamato dalla Serbia.

10:11

Serbia-Italia: 10-16

Ancora Melli a canestro per un'altra tripla messa a segno dall'Italia.

10:09

Serbia-Italia: 9-13

Spissu e Tonut segnano le prime triple di questa gara! Poi prodezza di Dobric che riporta la Serbia a -3.

10:08

L'Italia parte forte!

Polonara va a canestro, poi Spissu brucia la retina e segna il 4-10.

10:05

Serbia-Italia: 2-5

Brutta palla persa per l'Italia, per fortuna Dobric compie un fallo in attacco e ferma la ripartenza della Serbia. Vola Simone Fontecchio che schiaccia a canestro.

10:05

Serbia-Italia: 2-3

Primi due punti per la Serbia firmati da Bogdan Bogdanovic. Bellissimo poi il canestro di Melli.

10:02

Serbia-Italia: 0-1

Melli sbaglia il primo tiro libero, il secondo va a canestro. Gli azzurri sbloccano il punteggio.

10:01

Serbia-Italia, si parte!

Inizia la gara tra Serbia-Italia all’Araneta Coliseum di Manila.

09:59

Italia, il quintetto titolare

Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara, Melli, è questo il quintetto scelto da Pozzecco.

09:52

Serbia-Italia, è il momento degli inni

Squadre in campo, via agli inni nazionali, poi sarà Serbia-Italia.

09:45

Serbia-Italia, come arrivano alla gara

La Serbia ha dominato il proprio gruppo battendo nettamente Portorico, Cina e Sud Sudan. L'Italia ha ottenuto due vittorie, contro Angola e Filippine, ma ha perso contro la Repubblica Dominicana.

09:30

Serbia-Italia, i precedenti

Le ultime sfide sorridono agli azzurri che hanno battuto la Serbia nella finale del Preolimpico di Belgrado del 2021 e lo scorso anno agli ottavi di finale di Eurobasket. L'Italia si è imposta anche nell'amichevole giocata il 9 agosto al torneo Torneo Acropolis.

09:15

Serbia-Italia, dove vedere la gara in tv e streaming

La sfida tra Serbia e Italia sarà trasmessa in diretta televisiva sia in chiaro su Rai 2 che su Sky Sport e su Dazn. Si potranno seguire gli azzurri anche in streaming su RaiPlay, su SkyGo, su Now e sulla piattaforma di Dazn.