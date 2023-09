Pozzecco in lacrime dopo Italia-Serbia: la frase su Petrucci dopo le polemiche

"Faccio fatica a vivere nel mio corpo, è questa la verità". Parole rotte dall'emozione dopo una vittoria straordinaria ed emozionante contro la fortissima Serbia. L'Italia di Pozzecco continua ad entusiasmare ai Mondiali di Basket e comincia con il piede giusto la seconda fase del torneo più prestigioso. Il ct azzurro è parso visibilmente provato dopo la faticosissima vittoria: "Secondo me ognuno di noi ha la possibilità di scegliere cosa vuole essere nella vita e come arrivarci e che importanza dare ai rapporti umani. Sono un uomo clamorosamente fortunato perché mi fido di questi ragazzi incredibili, incluso il presidente Petrucci. E' una cosa per me facilissima riuscire a farlo. Quando penso di dover fare determinate scelte le faccio e non mi pento fino a quando non manco di rispetto ai miei giocatori", ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport.