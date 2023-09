Diretta Mondiali rugby, Italia batte Uruguay 38-17! Segui la partita LIVE

NIZZA (FRANCIA) - Dopo il vittorioso esordio nel Gruppo A contro la Namibia a Saint-Etienne, l'Italia di di Crowley torna in campo ai Mondiali di rugby in Francia : oggi (20 settembre, ore 17:45) gli azzurri sfidano l'Uruguay all'Allianz Riviera di Nizza. Segui la diretta della partita...

19:41

80' Italia-Uruguay 38-17: fischio finale! Secondo successo per gli Azzurri

L'Italia vince la seconda partita del proprio girone. Dopo un primo tempo di sofferenza, l'Italia mette a segno cinque mete. Ora è in testa alla classifica del Girone A con 10 punti.

19:36

76' Italia-Uruguay 38-17: Azzurri bloccati a un passo dalla meta

Si ripartirà con un drop uruguagio dalla linea di meta

19:33

73' Italia-Uruguay 38-17: Lamaro implacabile

Il capitano Michele Lamaro ha effettuato fin qui sedici placcaggi: è il giocatore che fin qui ne ha realizzati di più

19:30

70' Italia-Uruguay 38-17: l'Italia trasforma la punizione

garbisi trasforma il calcio di punizione! Palla tra i pali, ventuno punti di vantaggio per la squadra italiana

19:27

67' Italia-Uruguay 35-17: Azzurri in pieno controllo

Dopo aver ribaltato il risultato nella ripresa, gli Azzurri ora sono in pieno controllo della partita

19:19

61' Italia-Uruguay 35-17: gli Azzurri dilagano! Quinta meta

Brex porta ancora avanti gli Azzurri. Allan trasforma la meta e mette le ali alla squadra italiana. Cinque mete a due.

19:13

57' Italia-Uruguay 28-17: quarta meta azzurra!

Lorenzo Cannone! Altra meta per l'Italia che trasforma con un calcio preciso tra i pali. Azzurri avanti di undici punti

19:10

53' Italia-Uruguay 21-17: terza meta azzurra!

dopo un recupero straordinario di Allan, gli Azzurri lavorano sulla linea dei cinque metri e trovano la meta con Ioane. Poi Allan trasforma la meta regalando altri due punti alla squadra italiana

19:06

49' Italia-Uruguay 14-17: dopo cambio per gli Azzurri

Entrano Ceccarelli e Lamb

19:02

45' Italia-Uruguay 14-17: meta per gli Azzurri

Il capitano Michele Lamaro sfonda il muro uruguagio: meta per gli azzurri. Allan trasforma la meta. Tre punti di differenza tra le due squadre

18:57

41' Italia-Uruguay 7-17: cartellino giallo per Vilaseca

L'Italia torna a ridosso dei cinque metri: Nicotera piazza la meta, TMO Review. Drop dalla linea di meta

18:53

Italia-Uruguay 7-17: inizia il secondo tempo

L'Uruguay è avanti, dopo un buon avvio gli Azzurri hanno sofferto nella fase finale del primo tempo per la doppia inferiorità numerica

18:37

Italia-Uruguay 7-17: i sudamericani piazzano il drop

Altri tre punti per i sudamericani che prima dell'intervallo riescono ad ampliare il margine con un drop di Etcheverry

18:32

Italia-Uruguay 7-14: i sudamericani vanno in meta

I sudamericani vanno in meta con Freitas, poi mettono il piazzato con Etcheverry

18:30

Italia-Uruguay 7-7: i sudamericani conquistano una buona touche

L'Italia prova a tenere sull'attacco dell'Uruguay: gli Azzurri tengono

18:28

31' - Italia-Uruguay 7-7: Italia in 13 per altre cinque minuti

L'Italia gioca al piede cercando di difendersi in attesa che si ristabilisca la parità numerica

18:20

27' - Italia-Uruguay 7-7: giallo anche a Fischetti, meta tecnica

Un minuto dopo il giallo a Niccolò Cannone arriva anche quello a Fischetti: l'Italia resta in 13 uomini e viene assegnata una meta di penalità: l'Uruguay pareggia (7-7).

18:17

26' - Italia-Uruguay 7-0: giallo per Niccolò Cannone

L'Uruguay ora preme e l'Italia si difende, mentre l'arbitro mostra il cartellino giallo all'azzurro Niccolò Cannone, che viene sanzionato per una scorrettezza a due metri dalla meta e lascia i suoi in inferiorità numerica per 10'.

18:13

21' - Italia-Uruguay 7-0: Etcheverry grazia gli azzurri

Nuovo errore dell'uruguagio Etcheverry, che come in avvio grazia di nuovo l'Italia sbagliando un calcio da buona posizione: il risultato resta sul 7-0 per la squadra di Crowley.

18:06

16' - Italia-Uruguay 7-0: azzurri ok in difesa e ora all'attacco

L'Italia ha contenuto con una grande fase difensiva la reazione dell'Uruguay e ora preme per aumentare il proprio vantaggio, ma Capuozzo non concretizza.

Etcheverry

17:53

8' - Italia-Uruguay 7-0: meta di Pani e Allan trasforma!

Dopo un errore dell'uruguagio Etcheverry che in avvio ha graziato l'Italia sbagliando un calcio non impossibile, gli azzurri sbloccano la gara andando in meta con Pani e con Allan che poi trasforma.

17:45

1' - Iniziata la sfida Italia-Uruguay

È iniziata a Nizza (dove da poco ha smesso di piovere) la sfida tra Italia e Uruguay: maglia azzurra e pantaloncini bianchi per la squadra di Crowley, casacca gialla e pantaloncini blu per i sudamericani.

17:41

Azzurri in lacrime per l'inno di Mameli

Italia e Uruguay fanno il loro ingresso in campo a Nizza, pronte a sfidarsi nel match valido per il Gruppo A dei Mondiali. Giocatori schierati, via all'esecuzione degli inni nazionali: lacrime per gli azzurri durante quello di Mameli... (LEGGI TUTTO)

17:35

Due coppie di fratelli in campo nell'Italia

Due coppie di fratelli in campo per la prima volta ai Mondiali. A schierarli è l'Italia nel match di Nizza contro l'Uruguay: ct azzurro Crowley ha infatti inserito nel XV titolare Lorenzo e Niccolò Cannone ma anche Alessandro e Paolo Garbisi.

17:25

Gruppo A, il punto prima di Italia-Uruguay

L'Italia va a caccia della vittoria oggi contro l'Uruguay per andare poi a cercare una difficilissima qualificazione ai quarti (passano le prime due) nei suoi ultimi match del girone contro la Nuova Zelanda e la Francia, padrona di casa e ora in vetta con 8 punti grazie ai successi sugli 'All Blacks' (27-13) e sugli uruguagi (27-12). Seguono a 5 punti la Nuova Zelanda (che ha vinto 71-3 con la Namibia ferma a zero come l'Uruguay) e gli azzurri (unici ad aver fin qui giocato un solo match).

17:13

Italia-Uruguay: le formazioni iniziali

ITALIA: 1 Fischetti, 2 Nicotera, 3 Riccioni, 4 N. Cannone, 5 Ruzza, 6 Negri, 7 Lamaro (C), 8 L. Cannone, 9 A. Garbisi, 10 Allan T. 11 Ioane, 12 P. Garbisi, 13 Brex, 14 Pani, 15 Capuozzo. Ct: Crowley

A disposizione: 16 Bigi, 17 Zani, 18 Ceccarelli, 19 Lamb-Cona, 20 Zuliani, 21 Pettinelli, 22 Fusco, 23 Odogwu.

URUGUAY: 1 Sanguinetti, 2 Kessler, 3 Peculo, 4 Aliaga, 5 Leindekar, 6 Ardao, 7 Civetta, 8 Diana, 9 Arata, 10 Etcheverry, 11 Freitas, 12 Vilaseca (C), 13 Inciarte, 14 Mieres, 15 Amaya. Ct: Meneses

A disposizione: 16 Pujadas, 17 Gattas, 18 Arbelo, 19 Dotti, 20 Deus, 21 Ormaechea, 22 Berchesi, 23 Basso.

17:00

Italia-Uruguay: dove vederla in tv e streaming

La partita Italia-Uruguay del Gruppo A dei Mondiali di Rugby sarà visibile in diretta tv in chiaro e in streaming. Ecco dove... (APPROFONDISCI)

Allianz Riviera, Nizza (Francia)