Mondiali Rugby, Italia-Nuova Zelanda: dove vederla in tv e streaming

L'Italia di Kieran Crowley torna in campo per la terza giornata dei Mondiali di Rugby 2023. Dopo due vittorie contro Namibia (52-8) e Uruguay (38-17), gli azzurri sono ora attesi da una sfida durissima, contro la Nuova Zelanda. Una possibile vittoria metterebbe un'ipoteca sui playoff, ma gli All Blacks sono tra i favoriti per la vittoria finale.