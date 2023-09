Diretta Italia-Nuova Zelanda: segui i Mondiali live

LIONE (Francia) - L'Italia cerca la storica qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali di rugby dopo i successi contro Namibia e Uruguay. L'avversario però è la Nuova Zelanda. I mitici All Blacks non sono mai stati battutti nella storia dagli azzurri. Se perdono escono e sarebbe la prima eliminazione alla fase ai giorni. La squadra di Crowley poi sfiderà i padroni di casa Francia, che hanno battuto gli All Blacks nel girone.