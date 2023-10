Mondiali Rugby, il bollettino medico dell'Italia: come stanno gli infortunati

ROMA - L'Italia del Rugby si lecca le ferite dopo la batosta incassata dalla Nuova Zelanda due giorni fa (29 settembre) al Groupama Stadium di Lione nella sfida valida per la terza giornata del Girone A della Rugby World Cup . Diversi gli infortunati in casa degli azzurri, attesi ora dalla sfida contro la Francia in cui servirà un'impresa per vincere e qualificarsi ai quarti, con lo staff della Nazionale che ha ufficializzato il bollettino medico .

Italrugby, le condizioni degli infortunati

Danilo Fischetti ha riportato una frattura di tre cartilagini costali dell'emitorace sinistro e non sarà a disposizione per la partita contro i francesi. Dino Lamb ha riportato un trauma contusivo della gamba sinistra e sarà rivalutato nei prossimi giorni in vista dell'ultimo match del girone mentre Giacomo Nicotera, a seguito di un trauma cranico riportato nella partita contro gli 'All Blacks', ha iniziato il protocollo relativo alla HIA e nei prossimi giorni sarà rivalutato in vista del match contro la Francia padrona di casa.