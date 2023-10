Mondiali Rugby, Italia-Francia: la formazione scelta da Crowley

Italia, cinque cambi dopo il ko con gli All Blacks

Sono cinque in totale i cambi rispetto all' ultimo match, quello con gli All Blacks. La coppia di centri sarà formata da Brex e Garbisi, le terze linee saranno ancora Lamaro, Negri e Lorenzo Cannone, in seconda linea insieme a Ruzza tornerà Niccolò Cannone, mentre in una prima linea tutta nuova scenderanno in campo Ceccarelli, Faiva e Ferrari. "Il nostro focus sarà sulla nostra prestazione. Abbiamo lavorato in settimana pensando al nostro prossimo impegno - ha detto il ct Crowley -. Vogliamo onorare la nostra identità di squadra e provare a fare uno step successivo". Sarà il confronto numero 48 tra le due squadre - il secondo in un Mondiale dopo il precedente nella fase a gironi nel 2015 vinto dalla Francia - e in caso di vittoria l'Italia potrebbe raggiungere i quarti di finale dei M9ndiali per la prima volta nella sua storia.

Italia, la formazione anti-Francia

Questa la formazione dell'Italia che scenderà in campo contro la Francia nel match arbitrato da Karl Dickson (Inghilterra): 15 Ange Capuozzo; 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Garbisi, 11 Montanna Ioane; 10 Tommaso Allan, 9 Stephen Varney; 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (cap), 6 Sebastian Negri; 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone; 3 Pietro Ceccarelli, 2 Epalahame Faiva, 1 Simone Ferrari. A disposizione: 16 Marco Manfredi, 17 Federico Zani, 18 Marco Riccioni, 19 David Sisi, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Fusco, 22 Luca Morisi, 23 Lorenzo Pani.