Diretta Francia-Italia 10-0: segui LIVE la sfida dei Mondiali di Rugby

Una sfida da dentro o fuori quella di Lione tra l'Italia e la Francia padrona di casa nell'ultima giornata del Gruppo A dei Mondiali di Rugby : oggi (6 ottobre, inizio ore 21) sul prato dell'OL Stadium c'è infatti in palio il pass per i quarti di finale della competizione iridata. Segui in diretta la partita...

21:08

7' - Francia-Italia 10-0: Ramos non sbaglia

La Francia allunga sul 10-0, l'Italia soffre: calcio piazzato per i padroni di casa e Ramos manda la palla tra i pali.

21:04

4' - Francia-Italia 7-0: meta di Penaud, Ramos trasforma

Francia subito avanti 7-0: dopo due minuti arriva la meta di Penaud con Ramos che non sbaglia poi la trasformazione

21:01

1' - Francia-Italia: iniziata la partita

Iniziata a Lione la sfida tra Francia (in 'bleu') e Italia (divisa bianca), che chiude il programma del Gruppo A dei Mondiali.

20:57

Francia-Italia: 60mila spettatori, via agli inni nazionali

Francia e Italia in campo allo stadio di Lione, dove sono 60mila gli spettatori. Le squadre sono ora al centro del campo per ascoltare l'esecuzioni degli inni nazionali: prima la Marsigliese, poi quello di Mameli.

20:52

Francia-Italia: assenze pesanti per i due ct

Assenze pesanti per Italia e Francia nella sfida di Lione. Tra gli azzurri out Danilo Fischetti (frattura di tre cartilagini costali dell'emitorace sinistro), Dino Lamb (trauma contusivo della gamba sinistra) e Giacomo Nicotera ( trauma cranico riportato nella partita contro gli 'All Blacks'). Nella Francia fuori il mediano di mischia Antoine Dupont, che sarà sostituito da Maxime Lucu.

20:45

Italia, il ct Crowley: "All Blacks alle spalle, siamo pronti"

"Abbiamo provato a metterci alle spalle la sconfitta con la Nuova Zelanda e spero che i ragazzi siano pronti per la Francia". Queste le parole prounciate ai microfoni di Sky dal ct azzurro Crowley a pochi minuti dal match.

20:37

Francia-Italia: il XV francese

FRANCIA: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (C), 6 Anthony Jelonch, 5 Thibaud Flament, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille. Ct: Fabien Galthié

A disposizione: 16 Pierre Bourgarit, 17 Reda Wardi, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Francois Cros, 21 Baptiste Couilloud, 22 Yoram Moefana, 23 Melvyn Jaminet

20:32

Francia-Italia: il XV azzurro

ITALIA: 15 Ange Capuozzo, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Garbisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (C), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Hame Faiva, 1 Simone Ferrari. Ct: Kieran Crowley

A disposizione: 16 Marco Manfredi, 17 Federico Zani, 18 Marco Riccioni, 19 David Sisi, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Fusco, 22 Luca Morisi, 23 Lorenzo Pani

20:23

Francia-Italia: i precedenti

Quella di oggi sarà la 48ª sfida tra Italia e Francia. Bilancio largamente a favore dei francesi che hanno conquistato 44 vittorie (contro le 3 degli azzurri) e non perdono da 13 gare (l'ultima vittoria italiana per 23-18 all'Olimpico di Roma nel '6 Nazioni' 2013).

20:15

Francia-Italia: azzurri ai quarti se...

Nonostante la batosta incassata nell'ultimo match giocato contro la Nuova Zelanda, l'Italia può ancora staccare il pass per i quarti dei finale dei Mondiali. Servirà però un'impresa agli azzurri che dovranno battere la Francia con punto di bonus offensivo, che si conquista segnando almeno 4 mete (gli azzurri vanno a 15 punti, a +2 sulla Francia); vincere senza bonus ma con più di 7 punti di divario evitando così che la Francia guadagni il bonus (azzurri a 14 punti, a +1 sui transalpini) oppure vincere senza bonus con la Francia che realizza un solo bonus tra quello offensivo e difensivo (entrambe a quota 14 punti, ma avanti gli azzurri per lo scontro diretto vinto).

20:08

La classifica del Gruppo A, Italia terza a -3 dalla Francia

Francia-Italia è l'ultima sfida della quarta giornata del Gruppo A dei Mondiali e ne chiuderà dunque il programma. Al momento guida la classifica la Nuova Zelanda con 15 punti, seguita dalla Francia con 12 e dall'Italia a quota 10, con l'Uruguay (5) penultima davanti alla Namibia (rimasta a zero).

20:00

Francia-Italia: dove vederla in tv e streaming

'OL Stadium' - Lione (Francia)