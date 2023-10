Mondiali rugby, Francia-Italia: dove vederla in tv e streaming

La fase a gironi dei Mondiali di rugby si chiude stasera con Francia-Italia, una sfida da dentro o fuori. Chi vince va avanti. O meglio: la Francia passa anche con un pareggio o se perde con due punti di bonus. Per l'Italia insomma c'è un altro ostacolo durissimo dopo la pesante sconfitta contro la Nuova Zelanda, che era stata battuta dalla Francia in precedenza. Anche la storia non è dalla parte degli azzurri che non battono i padroni di casa dei Mondiali di rugby da dieci anni (tre successi finora). Crowley ha già scelto la formazione dell'Italia.