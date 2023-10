Rugby, il neo ct Quesada: “Facile scegliere l’Italia, sono pronto”

ROMA - Inizia oggi (31 ottobre) l'avventura di Gonzalo Quesada sulla panchina dell'Italrugby nelle vesti di nuovo commissario tecnico. Il 49enne allenatore argentino, presentato questa mattina al Salone d'Onore del Coni e visibilmente emozionato, raccoglie l'eredità del neozelandese Kieran Crowley ed esprime così la sua soddisfazione: "La scelta di venire ad allenare l'Italia è stata facile, è vero che ho lavorato in due staff internazionali con Argentina e Francia, ma per me il passo successivo era essere all'altezza di una squadra internazionale: allora sono veramente onorato di essere qui oggi". Quesada poi aggiunge: "Conosco bene questa grande sfida, ma sono convinto di essere pronto - ha aggiunto - Adesso spero di conoscere velocemente staff e giocatori per cominciare la preparazione per il Sei Nazioni. Per la prima volta lavorerò con uno staff che non conosco - sottolinea il nuovo ct azzurro - quindi la prima cosa è definire l'obiettivo comune. Io so quale cultura voglio portare, ma prima devo ascoltare e scoprire il rugby italiano".