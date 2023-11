Italrugby, Federico Zani si ritira: "È stato un viaggio incredibile"

Zani si ritira dalla Nazionale: "Un viaggio incredibile"

Queste le parole di Zani: “E’ stato un viaggio incredibile. Dal mio esordio contro la Scozia a Singapore nel 2017 – passando per le due Rugby World Cup disputate in maglia Azzurra – ho apprezzato ogni istante vissuto con i miei compagni durante i raduni con la Nazionale. E’ difficile trovare il momento giusto per lasciare questi colori, ma l’importante per me è avere la consapevolezza di aver dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, in ogni istante per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di squadra. L’Italia ha a disposizione un grande gruppo di giocatori dal punto di vista tecnico ed umano. Mi mancheranno le giornate vissute in raduno. Ringrazio il Presidente Federale e tutto lo staff della Nazionale per la comprensione della scelta e aver creduto in me in questi anni donandomi un supporto costante. Sarò sempre pronto a sostenere la squadra al di fuori del campo di gioco in ogni momento. Ringrazio infine la mia famiglia per avermi sostenuto in questo percorso".