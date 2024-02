ROMA - Niente sfida all'Inghilterra per Ange Capuozzo. L’Italia del rugby, guidata dal commisarrio tecnico Quesada, perde una delle sue stelle per il per il match valido per il Sei Nazioni, che andrà in scena domani a Roma. L'azzurro salterà la sfida dell'Olimpico contro l’Inghilterra a causa di una gastroenterite che lo ha fortemente debilitato. Al suo posto giocherà con la maglia numero 14 Lorenzo Pani. Un cambio anche in panchina, dove, fa sapere la Fir, Izekor prenderà il posto di Iachizzi.