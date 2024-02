Stadio Flaminio, il progetto per ridarlo al rugby: "Via alla rivalorizzazione"

ROMA - "Il Flaminio è stato la culla dell’alto livello italiano e una splendida casa per la Nazionale. L’incontro con il Consorzio per la rigenerazione del Parco all’interno del quale sorge lo Stadio è un primo, importantissimo passo di un percorso che confidiamo possa garantire a questo storico impianto il futuro che merita". Queste sono le parole del Presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti a margine dell’incontro avvenuto a Roma, presso la sede dell’Istituto per il Credito Sportivo, con i rappresentanti del consorzio di promozione per la rigenerazione del Parco Urbano Flaminio.