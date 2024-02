Diretta Sei Nazioni, Francia-Italia: formazioni e dove vederla in tv

LILLE (FRANCIA) - È il giorno di Francia-Italia , gara valida per la terza giornata del Sei Nazioni 2024 . Oggi (domenica 25 febbraio) gli azzurri del ct Gonzalo Quesada scendono in campo alle ore 16 alla ' Decathlon Arena ' di Lille e vanno a caccia del primo successo nel torneo dopo la sconfitta dell' Olimpico contro l' Inghilterra all'esordio e il pesantissimo 36-0 subito a Dublino contro l' Irlanda . Servirà l'impresa contro la formazione di Fabien Galthié , capace di vincere a Edimburgo contro la Scozia .

Sei Nazioni, Francia-Italia in tv e in streaming

La sfida tra Francia e Italia, valida per la terza giornata del Sei Nazioni 2024 con inizio alle ore 16:00, sarà visibile in chiaro su TV8. Il match si potrà vedere anche sul canale Sky Sport Uno (201) dell'emittente satellitare, oltre che su Sky Sport Arena (204). La diretta streaming sarà invece garantita sul sito di TV8, sull'app Sky Go (riservata agli abbonati Sky) e NOW che offre l'opportunità di comprare il singolo evento.

Sei Nazioni, le probabili formazioni di Francia e Italia

FRANCIA: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gaël Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 François Cros, 7 Charles Ollivon (C), 6 Paul Boudehent, 5 Posolo Tuilagi, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille. A disposizione: 16 Julien Marchand, 17 Sebastien Taofifenua, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Alexandre Roumat, 21 Esteban Abadie, 22 Nolann Le Garrec, 23 Yoram Moefana. All. Galthié.

ITALIA: 15 Ange Capuozzo, 14 Tommaso Menoncello, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Federico Mori, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Ross Vintcent, 7 Michele Lamaro (C), 6 Riccardo Favretto, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Simone Ferrari, 19 Matteo Canali, 20 Andrea Zambonin, 21 Manuel Zuliani, 22 Stephen Varney, 23 Leonardo Marin. All. Quesada.

Sei Nazioni, i precedenti tra Francia e Italia

Sono 48 i precedenti tra le due formazioni: il bilancio sorride ampiamente ai francesi, avanti 45 a 3. La prima sfida risale al 1937, vinta dai francesi 45-5 al Parco dei Principi di Parigi, mentre la vittoria più larga dell’Italia è il celebre 40-32 di Grenoble datato 1997.